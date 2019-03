Werden Aziaten gesmokkeld met hulp van taxichauffeurs? Raadkamer laat Fransman vrij op borg Siebe De Voogt

22 maart 2019

16u54 0 Zonnebeke Een 41-jarige Vietnamese taxichauffeur heeft enkele dagen in de cel gezeten voor zijn mogelijke betrokkenheid bij mensensmokkel. De politie hield hem vorige week met twee van z’n collega’s staande in Zonnebeke. De chauffeurs bleken Aziaten te vervoeren.

Het waren buurtbewoners die de drie Franse taxi’s vorige week opmerkten nabij een industriegebied in Zonnebeke en de politie verwittigden. In de voertuigen bleken in totaal een tiental Aziaten te zitten. De illegalen zouden de taxichauffeurs 3 à 400 euro hebben betaald om hen vanuit Parijs naar Zonnebeke te brengen. Wat hun eindbestemming was, is nog niet duidelijk. Eén van de taxichauffeurs werd opgepakt en aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter op verdenking van mensensmokkel. De 41-jarige Vietnamees ontkent zelf elke betrokkenheid. “Ik heb een vergunning om met een taxi te rijden en deed gewoon mijn werk”, verklaarde hij. De raadkamer liet de man vrijdagmorgen voorwaardelijk vrij mits de betaling van een borgsom van 1.000 euro. Het parket tekende geen beroep aan tegen die vrijlating.