Wéér ongeval bij Pasfrost: Franse arbeider even kritiek na val van tien meter 21 november 2018

02u23 0 Zonnebeke Bij diepvriesgroentenbedrijf Pasfrost in Passendale is gisterenochtend iets over 7u een 56-jarige Franse arbeider levensgevaarlijk gewond geraakt. De ervaren arbeider, die al ruim 20 jaar bij het bedrijf aan de slag is, viel zo'n 10 meter naar beneden en liep onder meer een zwaar hoofdletsel op.

Toen een transportband met grote groentebakken op 10 meter hoogte blokkeerde, klom het slachtoffer omhoog om te kijken wat er precies fout was gelopen. Hij probeerde eerst langs de zijkant en vervolgens langs de voorkant om de geklemde groentebak los te krijgen. Op dat moment kwam een van de planken van de bak los, waardoor de man naar beneden viel. Lager gelegen bakken zorgden er nog voor dat zijn val wat gebroken werd, maar hij kwam toch met een smak op de grond terecht. De brandweer van de zone Westhoek, een ambulance en mugteam snelden ter plaatse om hulp te bieden.





Na ruim een half uur werd de vijftiger naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper overgebracht. Hij liep levensgevaarlijke verwondingen op, maar in de loop van de dag verbeterde zijn toestand. De dienst Toezicht Welzijn op het Werk voerde een onderzoek naar de precieze omstandigheden van het arbeidsongeval.





Zoveelste keer

Pasfrost heeft een bedenkelijke reputatie op het vlak van arbeidsongevallen. Vier jaar geleden veroordeelde de rechtbank van Ieper het bedrijf tot een boete voor een dodelijk arbeidsongeval op 27 oktober 2010, waarbij Fransman Didier Spaes (28) om het leven kwam. Een Franse vrouw verloor er ook al eens haar arm in een schroef. Toen kreeg het bedrijf ook een boete. Op 25 oktober 2013 liet een 33-jarige Fransman uit Roubaix ook al het leven bij een arbeidsongeval bij Pasfrost. De directie was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. (LSI)