Wandeling in Nonnebossen 24 augustus 2018

De Dienst voor Toerisme organiseert maandelijks op zondag onder leiding van een gids een wandeling. Deze wandelingen bevatten telkens een onderdeel van de verschillende bewegwijzerde wandellussen die aanwezig zijn binnen Zonnebeke. Deze zondagmorgen is er een Nonnebossen-wandeling, met start en aankomst aan café De Dreve, aan het Polygoonbos in Zonnebeke. De start vindt plaats om acht uur. Thema is het divers aanbod uit de Eerste Wereldoorlog en de geschiedenis van de Nonnebossenabdij.





"De lange lus van acht kilometer gaat doorheen het prachtige Polygoonbos en de Nonnebossen", aldus schepen van Toerisme Sabine Vanderhaeghen (Inspraak). "Net zoals bij de vorige lussen combineert de wandelroute natuur en geschiedenis, wat de recreatieve wandelaar zeker zal smaken."





Het einde is voorzien tegen 11 uur. Deelname kost drie euro. Inschrijvingen: 051/77 04 41. (DBEW)