Walleghemsgoed wordt een woonerf 25 juni 2018

02u40 0

Voor de verkeersveiligheid van de spelende kinderen komt er een woonerf in de nieuwe verkaveling Walleghemsgoed.





De gemeenteraad van Zonnebeke keurde hiervoor het aanvullend verkeersreglement goed. "In een woonerf hebben spelende kinderen voorrang op de bestuurders en is de maximumsnelheid 20 kilometer per uur", zegt schepen van Mobiliteit Marie Debucquoy (onafhankelijk). "De kinderen mogen spelen op straat." (DBEW)