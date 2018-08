Vuur en licht zaterdagavond tijdens Park '18 31 augustus 2018

In het prachtig Kasteeldomein vindt zaterdagavond vanaf acht uur Park '18 plaats. Het evenement opent het culturele najaar. Vooral vuur en licht worden dit jaar de rode draad in het programma.





Voor de muziek zorgt Brazzmatazz. Gewapend met enkele blazers en percussionisten nemen ze invloeden uit onder meer New Orleans en de Balkan, mengen die met Jamaicaanse ska en reggae en halen de hele boel door jazz. Het resultaat is een opzwepend muzikaal feest.





Lichtinstallaties, vuurdecoraties en vuurspektakel ontbreken evenmin. Zazzu creëert audiovisuele installaties met een eigen uniek verhaal, zonder woorden. Het brengt de bezoeker samen in een magische sfeer. Sacred Places brengt doorlopend vuur- en lichtanimatie op diverse locaties in het park. Japanse percussie en vuurperformance is voorzien aan de voorkant van het kasteel. Op het binnenplein komt een vuurlampionfeest, begeleid door xylofoonmuziek.





Door de kleurrijke videoprojecties te combineren met de levensgrote beelden (engelfiguren) van Monique Donckers wordt in het bos een magische visuele sfeer gecreëerd. Het trio PORTE zorgt voor muzikale interventies. Om 22.15 uur is er op de kasteelvijver een vuurwerk. In een unieke apotheose worden vuurwerk en water met elkaar geconfronteerd. (DBEW)