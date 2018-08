Vrouw overlijdt in auto 04 augustus 2018

Een vrouw uit Menen overleed gisterenmorgen in een auto langs de Passendalestraat in Beselare. De dame zat als passagier in de auto terwijl haar dochter achter het stuur zat.





Omstreeks 5.30 uur merkte de dochter van de dame plots dat haar moeder niet meer reageerde. Ze zette meteen haar auto aan de kant en verwittigde de hulpdiensten. Voor de dame kwam helaas alle hulp te laat. De vrouw overleed ter plaatse een natuurlijke dood. De brandweer kwam ter plaatse om het incident af te schermen met een tent. Door het incident kon het verkeer een tijdlang slechts over één rijstrook passeren in de Passendalestraat ter hoogte van het incident. (AHK)