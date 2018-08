Vrachtwagen slipt op A19 na hevige regenval 10 augustus 2018

Op de A19 in Zonnebeke is gisterennamiddag omstreeks 15.30 uur een vrachtwagen aan het slippen gegaan door de hevige regenval.





De vrachtwagen, die in de richting van Kortrijk reed, tikte een auto voor hem aan en kwam uiteindelijk op zijn zijkant in de zijberm terecht. De bestuurder werd na het ongeval lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de aangetikte auto reed na de aanrijding even de zijberm omhoog, maar de bestuurder kon uiteindelijk veilig op de pechstrook stoppen. Door het ongeval was een tijdlang slechts één rijstrook open voor het verkeer, en dat veroorzaakte een file. (AHK)