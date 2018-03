Vos bijt kippen dood 19 maart 2018

02u42 0

In de kippenren van Charles Bayart, voorzitter van de vzw Heksenstoet Beselare, sloeg een vos tweemaal toe. Er lagen vier kippen en een haan dood. "De vos kwam een eerste maal donderdagnacht en moet blijkbaar vrijdagnacht zijn teruggekeerd", aldus Charles. "De eerste keer lagen er twee kippen dood. In vijf jaar tijd is dat nu al de derde keer dat me dit overkomt. Niemand weet ook vanwaar die vos komt, want zo'n dier kan in korte tijd heel wat afstand afleggen." (DBEW)