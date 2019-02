Voorlopig geen Dorpshuis op Passendaleplaats Erik De Block

03 februari 2019



De eigenaar van het leegstaand café De Quvée op Passendaleplaats moet er niet op rekenen zijn pand aan de gemeente Zonnebeke te kunnen verhuren. William Doom (Lijst Passendaele) voegde aan de dagorde van de gemeenteraad in Zonnebeke het voorstel toe om er een Dorpshuis van te maken. De Dienst Toerisme zou er bijvoorbeeld een lokaal Infopunt kunnen voorzien.

In het Dorpshuis ziet het nieuw gemeenteraadslid nog diverse andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld een PostPunt, de verkoop van kaarten van De Lijn en fietsbrochures kunnen worden verkocht. “Op de eerste verdieping zijn er bovendien mogelijkheden om een kleinschalig museum over het oorlogsverleden van Passendale in te richten”, aldus William Doom in zijn voorstel dat hij begin januari in deze krant lanceerde. “Daarnaast zou ik dit Dorpshuis aan alle verenigingen van Groot-Zonnebeke gratis ter beschikking stellen als vergaderlokaal.”

“Maar er zouden heel wat kosten zijn en daarover zitten we met veel vragen”, reageert schepen Ingrid Vandeputte (#Team8980). “En wat zou de meerwaarde zijn? In Passendale is er al een PostPunt en zijn er genoeg vergaderlokalen.” Op voorstel van William Doom werd zijn voorstel verdaagd.