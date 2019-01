Voorligger achteloos gevolgd: studente moet theoretisch rijexamen overdoen VHS

21 januari 2019

L., een studente van 20 uit Passendale, moet straks opnieuw slagen voor haar theoretisch rijexamen. Tenminste: als de jonge vrouw haar rijbewijs wil terugkrijgen. De politierechter veroordeelde haar tot acht dagen rijverbod omdat ze een verboden rijrichting ingereden was. Dat gebeurde in februari vorig jaar aan de Graaf Karel de Goedelaan in Kortrijk. Daar stonden verkeersborden opgesteld naar aanleiding van wegenwerken en gold tijdelijk eenrichtingsverkeer. “Ik heb achteloos mijn voorligger gevolgd en ben ook die straat ingedraaid”, zei de jongedame. Volgens haar advocaat heeft ze niet genoeg opgelet en was L. ook niet de enige die daar bekeurd werd voor dezelfde inbreuk. Hij vroeg de opschorting maar het openbaar ministerie ging daar niet mee akkoord. Naast het rijverbod en de verplichting om haar theoretisch rijexamen over te doen, kreeg L. ook een boete van 240 euro.