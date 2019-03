Volledige affiche van Bezemrock staat al vast Erik De Block

15 maart 2019

15u33 0 Zonnebeke De organisatoren van het tweedaags festival Bezemrock zijn al klaar met hun volledig programma. Wat vroeg is want de dj’s en bands treden tijdens de ondertussen al dertiende editie pas op vrijdag 9 en zondag 10 augustus op.

“Het is de eerste keer dat we de volledige line-up bekendmaken”, aldus Koen Meersseman van vzw den Bezem. “Anders deden we dat altijd in stukken. Artiest per artiest aankondigen kostte energie. Met vorig jaar niet minder dan drieduizend bezoekers groeit Bezemrock verder uit naar een toonaangevend regionaal muziekfestival.”

Op vrijdag gaat men aan GC De Leege Platse voor een top 90’s en dance avond terwijl men op zaterdag inzet op het bredere rock-pop concept. Met alvast twee topnamen: de elektropopband Vive La Fête en techno met Praga Khan (Maurice Engelen).

Op vrijdag gaat men de internationale toer op met onder meer Da Hool uit Duitsland en MJ The Unique uit Los Angeles. “Voor de eerste keer krijgen we iemand uit Amerika op ons podium”, aldus Koen Meersseman. De eerste dag komt ook Pat Krimson. Hij stond eerder al op Bezemrock. Afsluiter zaterdagnacht wordt voor de tweede keer dj Shizzle le Sauvage, bekend van de filefuif op Studio Brussel. De kaartenverkoop start in april.