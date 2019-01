Voetbalterreinen krijgen ledverlichting Erik De Block

31 januari 2019

Goed nieuws voor de verschillende voetbalclubs in Zonnebeke en de deelgemeenten. De terreinen van tweedeprovincialer SC Zonnebeke, derdeprovincialers Blue Star Geluveld en EVC Beselare, vierdeprovincialer FC Passendale worden allemaal uitgerust met nieuwe ledverlichting. Dat werd bekendgemaakt tijdens de gemeenteraad in Zonnebeke. Voor de installatie is een budget van 150.000 euro voorzien. Leds bieden heel wat voordelen, ze verbruiken minder energie en hebben een veel langere levensduur.