Voegwerken Bauden is failliet 10 augustus 2018

De rechtbank van koophandel in Ieper heeft Voegwerken Bauden uit de Houtemstraat in Zandvoorde failliet verklaard.





Zaakvoerder is Bjorn Bauden (35) uit Zillebeke. Naast algemene voegwerken deed hij ook gevelrenovatie en gevelreiniging. De zaak werd opgericht in februari 2011. De rechtbank heeft advocaat Tina Houtman uit Ieper aangesteld als curator. (DBEW)