Vincent is eerste wereldkampioen G-darts: “Ik heb wel al vaker gewonnen, maar toen was het een officieus kampioenschap” Erik De Block

25 februari 2019

20u03 0 Zonnebeke Vincent D’hondt (45) uit Passendale heeft zich afgelopen weekend tot eerste officiële wereldkampioen G-darts gekroond. Vincent werd eerder in Groot-Brittannië al twee keer wereldkampioen, “maar toen ging het om een officieus kampioenschap”, zegt Vincent. “Het WK dit weekend in Oostende werd deze keer wel erkend door de wereldbond darts.”

“De voorbije jaren werden de World Masters telkens in Groot-Brittannië georganiseerd. De afgelopen twee jaar moest ik me tevreden stellen met de negende plaats. Voor de eerste keer werd het kampioenschap dit jaar in Oostende georganiseerd”, zegt Vincent D’hondt, die sinds 2002 in een rolstoel zit na een val van een ladder. “G-darts is de afgelopen jaren enorm populair geworden en daarom waren er voor de eerste keer twee categorieën: rechtstaand en in een rolstoel. Iemand die rechtstaand gooit, is uiteraard in het voordeel, maar ik heb mij niet laten doen”, knipoogt de wereldkampioen. “Het grootste verschil tussen G- darts en gewone darts is dat ik vanuit mijn rolstoel zuiver vanuit de arm met de pijltjes gooi, terwijl een valide sporter bij zijn worp gevoel in zijn hele lichaam legt. Verder gooien wij naar een bord dat op 1,37 meter hoogte hangt, terwijl dat anders 1,73 meter is.”

Politiek

Rijk wordt hij alvast niet van zijn wereldtitel. “Er komt geen geld aan te pas. Het is me puur om de titel te doen en voor mij is dat meer dan voldoende”, vertelt de Passendalenaar, die gehuwd is met Mieke Bekaert en papa is van drie kinderen Senne en de tweeling Marte en Tess.

Vandaag geniet hij van een dag verlof en gaat dinsdag weer aan de slag als preventieadviseur in maatwerkbedrijf ’t Veer. “Dagelijks probeer ik ook een halfuur tot drie kwartier te trainen. Naar een belangrijke wedstrijd of tornooi toe is dat het dubbele. Volgende maand neem ik deel aan een groot tornooi in Nederland en ik heb begin februari ook al de Dutch Open in Nederland gewonnen.”

Naast darts heeft D’hondt zich ook politiek geëngageerd. In oktober stond hij voor het eerst op de Lijst Passendale. “Onze lijsttrekker William Doom is verkozen als gemeenteraadslid en hopelijk kan hij zijn stempel drukken op het beleid”, besluit zijn partijgenoot. “Zodat de gemeente kan inzetten op de mobiliteit van de andersvaliden. Hopelijk geniet ik in Zonnebeke de erkenning van de sportraad. Ik heb al twee keer mijn kandidatuur ingediend voor de huldiging van de sportlaureaten. Helaas zonder succes, wat toch frustrerend is.”