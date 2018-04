Vijf kandidaten voor diensthoofd 'Vrije Tijd' 11 april 2018

Cultuurbeleidscoördinator Kristof Pector gaat in oktober op pensioen. Hij is tevens diensthoofd 'Vrije Tijd'. Het gemeentebestuur gaat op zoek naar een opvolger. Het selectieprogramma bestaat uit een schriftelijk onderdeel (60 punten) en mondeling onderdeel (40 punten). Er zijn voor de opvolging vijf kandidaten. Na het schriftelijk examen blijven er nog twee in de running voor een toch wel vrij belangrijke functie bij het gemeentebestuur. (DBEW)