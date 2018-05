Vierde keer 12 uren van Geluveld 16 mei 2018

De '12 uren van Geluveld' zijn zaterdag toe aan de vierde editie. Heel wat verenigingen bieden een gevarieerd programma . Femma en Gezinsbond serveren in de namiddag een dessertbord. Basisschool De Regenboog zorgt voor een fiets- en skeelerparcours. Kinderen kunnen zich laten grimeren, er staat een rodeokameel en doorlopend vinden er quadritten plaatsen. Vrije Wielertoeristen Geluveld is van de partij met Space-Bikes. Er is ook een circusworkshop en een wedstrijd 'De sterke man'. In GC 't Geluvelt zijn er optredens van De Kemels en Yves Segers. (DBEW)