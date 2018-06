Vier inwoners gelauwerd voor hun inzet 20 juni 2018

02u29 0

Vier inwoners van Zonnebeke hebben de titel 'Laureaat van de Arbeid' gekregen. In het gemeentehuis kregen ze een oorkonde en een ereteken.





Het gaat om Robin Depoorter (Zonnebeke, zilveren ereteken in de sector Autohandel), politiecommissaris Johan Stouffs (Geluveld, gouden ereteken in de sector Politie en Civiele Veiligheidsdiensten) en Christa Lepère en Heidi Soen (Geluveld, gouden ereteken in de sector OCMW).





(DBEW)