VIDEO. Klasgenootjes zingen Bednet-lied voor zieke Cas (7) Erik De Block

14 maart 2019

15u55 25 Zonnebeke Vrije basisschool De Wijzer neemt vrijdag deel aan de vierde editie van de Nationale Pyjamadag van Bednet. Cas Degryse (7) uit het eerste leerjaar heeft een chronische ziekte, maar kan dankzij Bednet elke woensdag van thuis de les volgen met behulp van een computer en camera. In heel veel scholen komen de leerlingen vrijdag in pyjama naar school uit solidariteit met zieke leerlingen.

Cas is de zoon van Mathijs Degryse en Karen Devriendt. Hij heeft nog een broer en zus, Stan (10) en Liv (3). “Cas werd te vroeg geboren en verbleef drie maanden in het ziekenhuis”, vertelt mama Karen. “Hij mocht dan met zuurstof naar huis. Maar zijn immuniteit is niet wat het moet zijn, en hij is chronisch ziek. Om de drie maanden gaan we nu op consultatie naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Cas moet dagelijks ook antibiotica nemen. Op woensdag gaat hij niet naar school. In de voormiddag krijgt hij een infuus, dan moet hij drie uur in de zetel blijven liggen. In de namiddag gaat hij naar het revalidatiecentrum De Klinker in Ieper.”

Voor vrije basisschool De Wijzer betekende Cas de eerste aanraking met Bednet. “In het begin was het even wennen, maar het heeft zeker zijn nut”, aldus juf Martine. “We proberen Cas zoveel mogelijk in de klas te hebben, want dan is het voor hem leuker. Komt hij niet, dan is het een geruststelling dat Bednet bestaat. Hij maakt dan thuis zijn taken en stuurt alles terug.” Mama Karen Devriendt vindt het belangrijk dat het verhaal van Cas en Bednet in de media komt. “Er zijn niet veel scholen die weten dat zoiets bestaat”, vertelt ze. “Met ons verhaal willen we Bednet in de kijker zetten.” Hoe hun gezin Bednet ontdekte? “Rond de herfstvakantie was Cas zwaar ziek en kon hij drie weken niet naar school. In het AZ Sint-Jan in Brugge spraken ze over Bednet en zo ging de bal aan het rollen. Bednet is er niet alleen voor kinderen met kanker, maar ook voor kinderen die chronisch ziek zijn.”

Koptelefoon

De kinderen van het eerste leerjaar oefenden nog eens het Bednetlied in. Cas genoot mee. “Bednet is een positieve ervaring”, aldus juf Martine. “We nemen ook de tijd om daarmee om te gaan. Het is een goede oplossing voor kinderen die langdurig ziek zijn.”

Als Cas de woensdagvoormiddag van thuis de lessen volgt, blijft zijn mama bij zijn zijde. “Soms luisteren we via een koptelefoon mee. Bednet is echt heel gebruiksvriendelijk. En gelukkig maar, want het eerste leerjaar is voor Cas heel belangrijk. Er is hier op school gelukkig al altijd veel begrip geweest voor zijn situatie.”