Veurnenaar lichtgewond na zware klap op A19

23 december 2018

15u23 0 Zonnebeke Sergio Mastragostino uit Veurne heeft een goede engelbewaarder. Hij ging zondagvoormiddag op de A19 in Zonnebeke overkop met zijn wagen, maar hield er geen zware verwondingen aan over.

“Ik reed in de richting van Kortrijk, maar het wegdek had te kampen met watergladheid”, vertelt de man. “Daarom had ik ook mijn snelheid aangepast. Plots werd ik toch verrast en ging mijn wagen aan het slippen. Ik ben toen tegen de vrachtwagen gebotst die ik net aan het inhalen was.”

De Peugeot 308 van Sergio werd naar links gekatapulteerd en kwam tegen de aarden berm terecht. Het voertuig bleef maar nipt aan de goede kant van de snelweg, ging minstens één keer over de kop en kwam uiteindelijk tientallen meters verderop op zijn zijkant tot stilstand.

Het mag een klein wonder heten dat Sergio slechts lichtgewond geraakte. De man werd nog overgebracht naar het Jan Ypermanziekenhuis voor een controle, maar mocht al snel weer huiswaarts trekken. “Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad”, beseft hij. “En ik ben ook dankbaar dat ik alleen in de wagen zat.”