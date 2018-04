Verwarde bejaarde vrouw botst tegen vrachtwagen 19 april 2018

Een bejaarde vrouw uit Zonnebeke botste gisterenmiddag omstreeks 12.20 uur tegen een vrachtwagen van het houtbedrijf Cras in de Ieperstraat.





Een getuige zag hoe de bejaarde bestuurster al een tijdje aan het zwalpen was toen ze pardoes tegen de vrachtwagen botste. Doordat er poeder vrijkwam nadat de airbag in de auto van Maria V. uitklapte, werd even gevreesd dat de auto vuur aan het vatten was, maar dat bleek loos alarm.





De bejaarde bestuurster raakte niet gewond. Door het ongeval kon het verkeer in de Ieperstraat een tijdlang maar moeilijk passeren.





