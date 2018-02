Vertelavonden in B&B Speghelhof 17 februari 2018

Vertelgroep Solfer & Salpeter organiseert in B&B Speghelhof in de Vosstraat in Kruiseke een aantal vertelavonden. De titel van de nieuwe productie is Altoparlante. Het wordt een avondvullend programma met boeiende verhalen, een opgefrist en uitgebreid huisorkest en de traditionele lekkere hapjes en drankjes, klaargemaakt en geserveerd door het cateringteam. De vertellers zijn Karin Vandenabeele, Karina Verhelle, Philippe Baert, Marcel Vandemaele en Bart Vermeulen. Om gezellig te houden, is het aantal plaatsen beperkt. De voorstellingen zijn vandaag om 19.30 uur en morgen om 17.30 uur, volgende week vrijdag en zaterdag om 19.30 uur en zondag om 17.30 uur. Tickets kosten 17 euro en zijn te koop bij Optiek Cardoen, Oude Kortrijkstraat in Beselare. (DBEW)