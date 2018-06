Verlengd wegens succes: bib verkoopt boeken en cd's 02 juni 2018

Nog tot eind juli zijn in bibliotheek De Letterschuur tijdens de openingsuren informatieve boeken voor volwassenen en cd's uit alle genres te koop. De opbrengst gaat integraal naar Welzijnsschakel 't Zunnetje. "Omdat we merken dat er nog altijd interesse is , zetten we de verkoop nog even verder", aldus bibliothecaris Bart Verschaeve. De prijs blijft ongewijzigd: 1 euro per cd. De boeken worden verkocht per gewicht: 1 euro per kilo. (DBEW)