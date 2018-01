Verlaat eerste schepen N-VA voor nieuw kartel? LUK HOFLACK ZOU LIJSTTREKKER WORDEN VAN 'INSAMENSPRAAK' ERIK DE BLOCK EN DIETER DUJARDIN

24 januari 2018

02u39 0 Zonnebeke De lokale sp.a en onafhankelijken zullen volgende week dinsdag 'een nieuw en positief politiek project' voorstellen. De nieuwe lijst krijgt de naam 'InSamenSpraak'. Huidig eerste schepen Luk Hoflack zou zijn partij N-VA verlaten en als onafhankelijke de lijst trekken. Daardoor komt N-VA nog maar eens in woelig water terecht.

Op de uitnodiging voor de voorstelling staat dat het gaat om 'het échte alternatief in Zonnebeke voor een goed én degelijk bestuur'. Het initiatief voor de nieuwe lijst komt van de socialisten, die de krachten zullen bundelen met onafhankelijken. "De naam kan ik bevestigen noch ontkennen", reageert fractieleider Franky Bryon (sp.a). "Idem wat de lijsttrekker betreft. Maar volgende week dinsdag zullen we ons project lanceren."





Het is wel verrassend dat huidig eerste schepen Luk Hoflack (nu nog N-VA) genoemd wordt als lijsttrekker voor InSamenSpraak. Wat algemeen is geweten, is dat het al een tijdje rommelt binnen de plaatselijke N-VA-afdeling. Na aanhoudende interne onenigheden werd het volledige afdelingsbestuur in maart zelfs geschorst voor vier maanden. N-VA nationaal verlengde de schorsing nadien nog eens met vier maanden, tot 11 november. De strubbelingen brachten heel wat teweeg. Zo keerde schepen Marie Debucquoy N-VA de rug toe, nu zetelt ze als onafhankelijke. En nu zou ook eerste schepen Hoflack dus N-VA verlaten, om te kiezen voor de nieuwe lijst.





Eitje te pellen

Ook ereburgemeester Dirk Cardoen (N-VA) uit Beselare wordt trouwens genoemd als naam voor de nieuwe lijst. Het is een mogelijkheid, want Cardoen heeft nog een eitje te pellen met huidig burgemeester Dirk Sioen en diens kartelpartij Inspraak. Cardoen was een van de stichters van Inspraak (Open Vld, N-VA en onafhankelijken). Maar N-VA werd twee jaar geleden uit het kartel gegooid, tot groot ongenoegen van Cardoen. Toch zal de ereburgemeester naar eigen zeggen niet op de lijst van 'InSamenSpraak' staan. "Al zal ik dinsdag wel aanwezig zijn", aldus Cardoen.





N-VA op eigen sterkte

Als 'InSamenSpraak' dinsdag wordt voorgesteld, komt het kartel rechttegenover het nieuwe kartel van huidig burgemeester Sioen te staan: #Team8980. Die lijst bestaat uit Open Vld, CD&V en onafhankelijken. Blijft de vraag hoe het nu verder moet met N-VA Zonnebeke. "Het enige wat ik weet, is dat er uitnodigingen zijn verstuurd door sp.a", zegt N-VA-schepen Michiel Descheemaeker. "Zo'n uitnodiging heb ik niet gekregen. Voorlopig zijn het allemaal geruchten en is er niets officieel. Iedereen doet wat hij wil. Ook Luk Hoflack en Dirk Cardoen. Meer kan ik er niet over zeggen. We geloven als N-VA in de eigen sterkte en ik zie niet in waarom dat zou veranderen."