Verkeersmaatregelen in buurt van Bellewaerde 13 juni 2018

Omwille van de drukte in Bellewaerde neemt het gemeentebestuur van Zonnebeke maatregelen in de aanpalende Bellewaardestraat en Oude Kortrijkstraat. Bezoekers van Bellewaerde parkeren daar vaak.





Bewoners krijgen een bewonerskaart en de Bellewaardestraat wordt enkel nog 'plaatselijk verkeer'. "We zaten samen met de bewoners", zegt schepen van Mobiliteit Marie Debucquoy (onafhankelijk). "Zij kunnen meestal niet parkeren voor hun woning, door de vele Bellewaerdebezoekers die er parkeren. Bovendien wordt de Bellewaardestraat vaak gebruikt als sluipweg. In de Oude Kortrijkstraat is er veel verkeer. Om daar de veiligheid voor iedereen te garanderen, wordt tussen de Menenstraat en Waterstraat de snelheid beperkt tot maximum 50 kilometer per uur. Na het toeristische seizoen zitten we met de bewoners en de politie weer samen voor een evaluatie."





De gemeenteraad keurde het aanvullende verkeersreglement goed.





