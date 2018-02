Vergadering afdelingsbestuur N-VA afgeblazen 03 februari 2018

03u12 0 Zonnebeke De vergadering tussen eerste schepen Luk Hoflack en de partijtop van N-VA nationaal die gisteravond normaal zou plaatsvinden, is afgeblazen door N-VA.

"Officieel heb ik van N-VA niks ontvangen en dat vind ik heel raar", reageerde Luk Hoflack gisteren. "N-VA nationaal communiceert in de pers, maar niet rechtstreeks naar mij. Terwijl ik nog altijd lid ben van N-VA." Luk Hoflack wordt lijsttrekker van het nieuwe kartel 'In Samen Spraak'. Dat wordt hem niet in dank afgenomen door de nationale partij. Het is de vraag hoe het nu verder moet. Volgens de statuten van N-VA kan Luk Hoflack zonder goedkeuring van het arrondissementeel bestuur niet in een kartel gaan. Dat hij uit de partij wordt gezet, is een mogelijk scenario. "Dat zou zeer triestig zijn", aldus de schepen. Het ziet ernaar uit dat hij geen andere keuze zal hebben dan te zetelen in het kartel, maar dan als onafhankelijke. "Zover zijn we nog niet", zegt Luk Hoflack. "Het was de bedoeling om als N-VA aan te sluiten bij het kartel en daarover te stemmen tijdens de vergadering met het afdelingsbestuur. Ik ben trouwens overtuigd dat we tijdens die stemming de meerderheid zouden halen."





(DBEW)