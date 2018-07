Verdachte mannen willen huis kopen, zeggen ze 31 juli 2018

Bewoners van een huis in de Berten Pilstraat in Zonnebeke hebben gisterenvoormiddag twee verdachte mannen van Noord-Afrikaanse origine aan de voordeur gekregen. Die hadden aangebeld, vermoedelijk om te checken of er iemand thuis was.





De rolluiken van de woning waren immers neer om de warmte tegen te houden. Toen de bewoners de deur openden, probeerden de verdachte mannen hen in het Frans wijs te maken dat ze de woning wilden kopen. Het huis in kwestie staat echter niet te koop en er is ook niets dat wijst in die richting. Toen ze dat te horen kregen, dropen de mannen weer af.





De politie vermoedt dat ze de bedoeling hadden om in te breken en er eigenlijk min of meer vanuit gingen dat er niemand thuis was. De twee mannen, beiden ongeveer 25 jaar oud, worden opgespoord. Het buurtinformatienetwerk roept op tot voorzichtigheid.





(VHS)