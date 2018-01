Veel modder zorgt voor spektakel op Kasteelcross 22 januari 2018

De organisatoren van wielerclub Eendracht Maakt Macht blikken tevreden terug op de Kasteelcross zaterdag. Zo'n vierduizend bezoekers zakten af naar het Kasteeldomein, iets minder dan vorig jaar.





"Het weer viel tegen tot aan de start van de beloften en profs, toen daagde de massa op", aldus parcoursbouwer Brayn Delzeyne. "Organisatorisch was het allemaal in orde. Van de commissarissen van Wielerbond Vlaanderen kregen we geen enkele opmerking over onze omloop." Voor het tweede jaar op rij ontbraken de toppers en ex-winnaars Wout van Aert en Mathieu van der Poel. De wielerfans waren massaal op post. "We zijn met acht vrienden", zegt brandweerman Patrick Bossier uit Wervik. "Een kwartier voor de start van de nieuwelingen (11 uur, red.) waren we hier al. Per seizoen ben ik op een tiental cyclocrossen aanwezig. Vroeger was ik fan van Bart Wellens, nu van Wout van Aert."





Vijf jaar geleden lag er sneeuw, nu was er vooral heel veel modder. "Ik zie graag een parcours in de modder, waar de deelnemers vuil zijn en ze in de loop van de wedstrijd niet meer te herkennen vallen", vertelt Patrick. Belangrijk voor de organisatoren is de steun van de gemeente. "De Kasteelcross moet blijven bestaan", benadrukt burgemeester Dirk Sioen (Inspraak). "Het is een promotie voor het Kasteeldomein. Chapeau voor het bestuur en de vrijwilligers. Ik heb zelf kunnen zien dat er vrijdagavond om elf uur hier nog iemand bezig was met het ophangen van publiciteit." (DBEW)