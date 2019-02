Varkenstransport sukkelt in de gracht: dieren blijven ongedeerd, maar moeten overgeladen worden VHS

01 februari 2019

In de Groenestraat, vlakbij Broodseinde, in Zonnebeke is vrijdag kort voor de middag een varkenstransport in de gracht beland. De chauffeur was aan het rijden op de besneeuwde straat toen zijn vrachtwagen achteraan plots begon de schuiven. Het gevaarte belandde met de achterkant in de gracht, de voorkant bleef netjes op de rijbaan. De varkens moesten overgeladen worden in een andere vrachtwagen voor de gestrande truck kon getakeld worden. Door het incident was de Groenestraat lange tijd afgesloten, maar dat leverde geen noemenswaardige problemen op.