Vandaag 12 uren van Geluveld 12 mei 2018

02u43 0

De '12 uren van Geluveld' zijn vandaag toe aan de vierde editie. Heel wat plaatselijke verenigingen bieden een gevarieerd programma aan. Femma en Gezinsbond serveren in de namiddag een dessertbord. Basisschool De Regenboog zorgt voor een fiets- en skeelerparcours. Kinderen kunnen zich laten grimeren, er staat een rodeokameel en doorlopend vinden er quadritten plaatsen. Vrije Wielertoeristen Geluveld is van de partij met Space-Bikes. Verder is er een circusworkshop en een wedstrijd voor wie zich sterk waant. In GC 't Geluvelt zijn er optredens van De Kemels (22 uur) en Yves Segers (24 uur). Voor en na draait dj Wardje muziek. (DBEW)