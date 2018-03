Valse advocaat stuurt kat naar rechtbank 20 maart 2018

02u42 0 Zonnebeke De 30-jarige N.B. uit Geluveld moet zich voor de rechter in Ieper verantwoorden omdat hij de titel van advocaat gebruikte zonder dat hij eigenlijk advocaat was. De man gebruikte daarbij ook de naam van een 'collega'.

De dertiger stuurde zijn kat naar de rechtbank van Ieper, waar hem niet alleen een straf boven het hoofd hangt, maar ook een schadevergoeding. N.B. stond blijkbaar ooit op de tableau van de balie van Veurne, maar zijn naam verdween daarvan. Hij is ook niet ingeschreven op een andere tableau, zodat hij zich geen advocaat mag noemen. N.B. gebruikte de gegevens van een echte advocate om zich voor te doen als advocaat. Die laatste wist van niets, tot ze een telefoontje kreeg van de politie. De speurders verdachten haar eerst van onregelmatigheden, misschien gebruikte zij haar titel van advocaat ongewettigd, maar daar bleek uiteindelijk helemaal niets van te kloppen. Het was wel degelijk de beklaagde die haar gegevens had misbruikt voor eigen doeleinden. Waarom de man dat deed, is voorlopig nog steeds niet duidelijk. De rechter velt een vonnis op 16 april. (CMW)