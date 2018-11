Vakbond vraagt Pasfrost om te investeren in veiligheid na zwaar arbeidsongeval 22 november 2018

02u27 0

Diepvriesgroentenbedrijf Pasfrost uit Passendale (Zonnebeke) moet dringend meer investeren in veiligheid. Dat vindt de christelijke vakbond ACV. Dinsdag raakte er een 56-jarige werknemer levensgevaarlijk gewond na een val van zo'n tien meter hoogte. Het was het vierde zware arbeidsongeval in acht jaar tijd in het bedrijf. "Geen toeval", vindt Dieter Devos, secretaris bij ACV Voeding & Diensten. "Bij Pasfrost is er geen Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). "Officieel omdat er geen kandidaten waren bij de sociale verkiezingen, maar we horen dat de werkgever eventuele geïnteresseerden sterk ontmoedigt. Er bereiken ons soms hallucinante verhalen van werknemers over het arbeidsregime in het bedrijf. Helaas kunnen we dit niet controleren, want Pasfrost houdt de vakbonden buiten. Er is gewoon te weinig aandacht voor een goed veiligheidsbeleid. Een bedrijf dat elk jaar mooie winsten genereert kan toch meer investeren in veiligheid van de werknemers."





Als tweede oorzaak ziet Devos het grote aandeel van uitzendkrachten in het bedrijf: "We zien vaker ernstige arbeidsongevallen in bedrijven die veel interimwerknemers tewerk stellen", klinkt het. "Bij Pasfrost worden meer dan de helft van de uren door uitzendkrachten gepresteerd. Die zijn vaak te weinig opgeleid en maken daardoor wel eens een fout." De vakbond hoopt dat er in 2020 bij Pasfrost wél sociale verkiezingen gehouden kunnen worden en roept werknemers op zich kandidaat te stellen.





(LSI)