Urenlang verkeershinder op A19 na spectaculair ongeval 14 februari 2018

02u34 0 Zonnebeke Tot een flink stuk na de middag heeft het verkeer op de A19 in de richting van Ieper zware hinder ondervonden van een spectaculair ongeval dat iets voor elf uur gebeurde in Beselare.

Een ruimdienstwagen van het bedrijf Spruytte uit Merkem ging er over de kop. Dat gebeurde nadat bestuurder Wim Cailliau (27) uit Merkem verrast het stuur omgooide na een manoeuvre van een voorligger. Die week uit naar links, omdat op de rechterrijstrook een signalisatievoertuig stond geposteerd, kort voor de plek waar arbeiders van het bedrijf Jacops uit Deerlijk een praatpaal verwijderden. Cailliau kon een botsing niet vermijden. Zijn stuurloze vrachtwagen raakte in de zompige middenberm, kantelde daar en ging uiteindelijk over de kop. "Mijn medewerker raakte lichtgewond en kon zelf uit z'n cabine klauteren", zegt zijn werkgever, Joost Spruytte. "De vrachtwagen, amper acht maanden oud, is helemaal verloren."





Einde in zicht

Het takelen van de ruimdienstwagen nam veel tijd in beslag. De arbeiders van Jacops stonden het een tijdje aan te kijken, vooraleer ze weer verder trokken.





"Ons bedrijf verwijdert in West- en Oost-Vlaanderen alle praatpalen langs de snelwegen", zegt een verantwoordelijke. "800 hebben we er totnutoe weggehaald, zonder ongelukken. Met nog een stuk of 20 te gaan, met het einde in zicht dus, loopt het vandaag verkeerd."