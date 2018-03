Uitbater nachtclub Holiday Club krijgt hoorzitting 15 maart 2018

De uitbater van de nachtclub Holiday Club in Geluveld wordt volgende week donderdag ondervraagd tijdens een hoorzitting. Burgemeester Dirk Sioen wil zaakvoerder Adrien De Sousa horen nadat tijdens een razzia door de politie eind vorige maand ettelijke hoeveelheden messen en drugs werden gevonden. "Deze hoorzitting is conform de te volgen procedure", zegt burgemeester Sioen. "Nadien zullen we beslissen of een tijdelijke sluiting aan de orde is."





Sioen liet al weten dat een tijdelijke sluiting wellicht de best mogelijke oplossing is. Toen de politie om 2.30 uur arriveerde voor de razzia, sloten de portiers prompt de deuren. De agenten trapten daarop meteen de toegangsdeur open. Op de dansvloer lagen kleine hoeveelheden weggegooide drugs. (DBEW/AHK)