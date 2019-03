Tweede aanhouding in cocaïnedossier VHS

15 maart 2019

De onderzoeksrechter in Ieper heeft een 46-jarige man uit Deinze aangehouden als medeverdachte in een dossier waarin op 12 februari ook al een 35-jarige man uit Zonnebeke van zijn vrijheid werd beroofd. Die laatste zit sindsdien in de cel voor het bezit en de verkoop van cocaïne en xtc. De Deinzenaar die eergisteren, woensdag, werd opgepakt, zou contact gehad hebben met de man uit Zonnebeke, omtrent de verkoop van de verdovende middelen. Hij verscheen vrijdag voor de raadkamer in Ieper, die z’n aanhouding met een maand verlengde.