Toveressentocht leid je door heksengemeente Erik De Block

15 februari 2019

14u36 0 Zonnebeke De Drevestappers Zonnebeke organiseren zondag 17 februari tijdens de Toveressentocht een wandeling in en rond heksengemeente Beselare.

Deelnemers kunnen kiezen uit vijf, tien, twaalf, vijftien, twintig en zesentwintig kilometer. De organisatoren stippelden een licht golvend parcours uit met een maximum aan onverharde wegen. In het eerste deel van alle afstanden maak je kennis met het centrum. In de Dadizelestraat wordt halt gehouden voor de toverdrank. In rustpost Party Space in de Potteriestraat komen vijf van de zes afstanden langs. Tussen de eerste en tweede rustpost zit ondertussen al wat groen verscholen langs het Heksenpad, een wandelroute die door de gemeente werd aangelegd.

Vanaf de twaalf kilometer is er een rustpost in Ter Hand in Geluwe. De twee grootste afstanden maken nog een ommetje rond het Moeremaaibos in Geluwe. Deelnemers kunnen vrij starten tussen 7.30 en 15 uur. Inschrijven in GC De Leege Platse in de Geluwestraat. Deelnemen kost 1,50 euro.