Tournée Musicale 29 juni 2018

Prime Productions organiseert vrijdag 27 juli vanaf 19 uur samen met De Heemkring Zonnebeke, de Dienst Vrije Tijd en de Dienst Toerisme Zonnebeke met Tournée Musicale een gloednieuw evenement. In zeven cafés zijn er optredens en ook enkele verrassingsacts. De deelnemers rijden mee met een treintje. Deelnemers zijn cafés De Elfpenner en Den Olijf (beiden Beselare), In De Lustigen Boer (Zandvoorde), d' Oude Timmerie en Spoorlijn 64 (beiden Zonnebeke), Sint Joris (Passendale), 't Hoekske (Geluveld). Op elke locatie zijn er gratis versnaperingen. Deelname kost in voorverkoop zes euro. De polsbandjes zijn te koop in de cafés. De deelnemers krijgen daar het reisschema. (DBEW)