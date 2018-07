Tournée Musicale is groot succes 31 juli 2018

De allereerste editie van Tournéé Musicale werd vrijdagavond alvast een groot succes.





Prime Productions organiseerde samen met De Heemkring Zonnebeke, de Dienst Vrije Tijd en de Dienst Toerisme Zonnebeke een gloednieuw evenement. In zeven cafés waren er optredens en ook enkele verrassingsacts. De deelnemers reden mee met twee treintjes. Deelnemers waren cafés De Elfpenner en Den Olijf (beiden Beselare), In De Lustigen Boer (Zandvoorde), d' Oude Timmerie en Spoorlijn 64 (beiden Zonnebeke), Sint Joris (Passendale), 't Hoekske (Geluveld). Op elke locatie waren er gratis versnaperingen. Het precieze aantal deelnemers zal pas vanavond bekend zijn, want de organisatoren bezoeken vandaag de cafés voor de afrekening en de verkoop van de polsbandjes.





