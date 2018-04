Toch vergunning voor windmolen textielbedrijf ACTIECOMITÉ EN GEMEENTEBESTUUR IN BEROEP TEGEN BESLISSING ERIK DE BLOCK

14 april 2018

02u52 0 Zonnebeke Textielbedrijf nv Jonckvansteen heeft dan toch een vergunning gekregen voor de bouw van één van de twee gevraagde windmolens. Het gemeentebestuur Zonnebeke en actiecomité Frontwind gaan in beroep tegen de beslissing.

Tractebel Engie wil een windmolen van zo'n 150 meter hoog installeren ten noorden van de spinnerij Jonckvansteen, tussen de Osselstraat en Westrozebekestraat. De voornaamste bezwaren van de tegenstanders zijn de slagschaduw en het lawaai die de windmolen met zich zou meebrengen. Een andere reden is de locatie, vrij dicht bij de woningen en een frequent gebruikt fietspad. Ze vrezen verder dat de molen te zien zal zijn van op Tyne Cot Cemetery. Een aantal jaar geleden werd al eens een aanvraag voor windmolens op deze locatie al eens geweigerd. De Commonwealth War Graves Commission (dat de militaire begraafplaatsen onderhoudt, red.) verzette zich toen wegens de nabijheid van de bekende WOI-begraafplaats. Het nieuw dossier heeft al een hele administratieve weg afgelegd. Tijdens het openbaar onderzoek werden 550 bezwaarschriften ingediend. Het schepencollege gaf een negatief advies. In oktober vorig jaar werd de oorspronkelijke aanvraag voor twee windturbines geweigerd door de deputatie in Brugge. Aanvrager nv Jonckvansteen ging toen in beroep bij Vlaams minister Joke Schauvliege.





Buiten landbouwgebied

Eén van de redenen waarom de minister nu toch een goedkeuring gaf voor een windturbine is dat de plaatsing in overeenstemming is met alle wettelijke bepalingen.





De turbine komt namelijk vlakbij het bedrijf en buiten landbouwgebied. "Indien dergelijke vergunning kan worden verleend in de nabijheid van Tyne Cot Cemetery en op de heuvelrug Westrozebeke, opent dit deuren om overal in Zonnebeke windmolens toe te laten", reageert burgemeester Dirk Sioen (Inspraa). "We gaan gebruik maken van de beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (een onafhankelijk Vlaams bestuursrechtscollege, red) om de verleende vergunning te vernietigen."





Negatief advies

Dat doet ook het actiecomité Frontwind met een advocaat.





"Er was ook negatief advies van het departement omgeving en de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie', klinkt het daar. "Hoe haalt iemand het in zijn hoofd om op een dergelijke plek een vergunning te verlenen terwijl alle instanties adviseren om dit niet te doen? Die turbines gaan er dus niet komen. Wees daar maar zeker van."





Volgens de nv Jonckvansteen is het aantal bezwaarschriften destijds te nuanceren.





"Zo zijn er bezwaarschriften ingediend van mensen die meer dan 100 kilometer van hier wonen", reageert de firma. De weverij-spinnerij is hoofdzakelijk actief in de tapijtbranche en telt een zestigtal werknemers.