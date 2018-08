Tentoonstelling over allerlei verkiezingen 31 augustus 2018

In bibliotheek De Letterschuur pakt Zonnebeke Verbeeldt tot het weekend van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober uit met de tentoonstelling 'Zonnebeke kleurde-Zonnebeke kiest'. De expositie is vanaf dinsdag te bezoeken. Zonnebeke Verbeeldt haalde fotomateriaal uit zijn rijk gevuld archief en koos een aantal foto's die te maken hebben met verkiezingen in de breedste zin van het woord. De nadruk ligt op het politieke luik maar daarnaast is er ook aandacht voor verkiezingen rond de kaasgraaf of kaasgravin in Passendale, de verkiezingen van de mooiste moeder, de verkiezing van koningin van het Geluvelds toneel. Pure nostalgie dus. (DBEW)