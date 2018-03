Studenten twee weken op stage in zorgcentrum 14 maart 2018

02u32 0

Een groep van dertien studenten derdejaars bachelor in de Verpleegkunde van VIVES Kortrijk deed twee weken stage in het zorgcentrum Sint-Jozef in de Ieperstraat. Ze namen de totaalzorg van de afdeling Vlasbloeme over. Dat ging van de opmaak van de uurroosters en taakverdeling tot het uitvoeren van de zorg, verpleegkundige taken en animatie. "Dit totaalpakket biedt de studenten de mogelijkheid om zich te ontplooien", aldus directeur Peter Reynaert. " Studenten geven ons op hun beurt een nieuwe kijk op de ouderenzorg en leren ons nieuwe technieken van onder meer wondzorg aan. Het is een win-winsituatie."





(DBEW)