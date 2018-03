Strijd tegen 'Amerikaanse vogelkers' in Reutelbos ONTSCHORSEN ZORGT VOOR ONGERUSTHEID BIJ NATUURLIEFHEBBERS ERIK DE BLOCK

09 maart 2018

02u29 0 Zonnebeke In het Reutelbos werden ingrijpende beheerwerken uitgevoerd en dat zorgt bij natuurliefhebbers en passanten voor nogal wat verontwaardiging. Bijna één vierde van de boomstammen staat er kaal bij. Reden is het bestrijden van de 'Amerikaanse vogelkers', een bladverliezende struik. "Het is inderdaad een drastische ingreep", zegt boswachter Erik Malfait van het Agentschap Natuur en Bos. "Aan het infopaneel hangt nu de uitleg zodat de mensen beter begrijpen waarom we dit doen."

Het Reutelbos even voorbij horecazaken De Reutel en Merlijn in de Oude Kortrijkstraat ligt in een vallei en is bijzonder omdat het na de Eerste Wereldoorlog onaangeroerd is gebleven. Resten van bunkers en kraters zijn er nog altijd aanwezig. De totale oppervlakte van het Reutelbos is 5,7 hectare. De eigenaar liet het beheer destijds over aan de ondertussen verdwenen natuurvereniging De Wielewaal. Hij verkocht het Reutelbos daarop aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het wordt nu beheerd als een natuurreservaat. "Het Reutelbos werd helemaal overwoekerd door de Amerikaanse vogelkers", aldus boswachter Erik Malfait. "Vandaar dat er moest ingegrepen worden. Op de plaatsen waar de struiken rond de bomen waren gegroeid, werd de schors verwijderd."





Natuurlijke verjonging

De beheerwerken duurden een kleine maand en werden uitgevoerd door sociale tewerkstelling. De Amerikaanse vogelkers bloeit van eind mei tot en met juni met witte bloemen. "De redenen voor het verwijderen zijn zeer divers", aldus de boswachter. "Massale aanwezigheid van Amerikaanse vogelkers bemoeilijkt de natuurlijke verjonging van andere boomsoorten. Ook het streven naar een hoger aandeel inheemse boomsoorten speelde een rol, evenals het behoud van open plekken en een soortendiversiteit in de kruidlaag. Door niet in te grijpen kwam het halen van sommige instandhoudingsdoelstellingen in het gedrang."





Polygoonbos

"Zo'n zestien jaar geleden zijn dezelfde werken uitgevoerd wat verderop in het Polygoonbos. Ook dit was heel drastisch. Maar nu is het Polygoonbos terug dicht gegroeid met inheemse struiken en bomen. Zoals hazelaar, sporkenhout, meidoorn, lijsterbes en berk. Nu is het Polygoonbos veel natuurlijker geworden en hebben reeën en andere dieren er hun vaste stek gevonden. Toegegeven, het Reutelbos ziet er nu verschrikkelijk uit maar binnen drie à vier jaar is dat weer in orde."





Natuurliefhebbers zijn daarvan evenwel niet overtuigd en vrezen dat de behandelde bomen gaan sterven en omvallen. Sommige bomen in het Reutelbos staan er al dertig à veertig jaar. Het gaat om een soortenrijk oud loofbos, met zomereik, gewone es en zoete kers. Er zijn ook speciale planten aan te treffen, zoals 'moerasviooltje' en de bospaardenstaart.