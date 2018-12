Straffe prestatie van Chiro Zonnezee Liefst 23.000 zelfontworpen embleempjes ‘Chiro for Life’ verkocht Erik De Block

22 december 2018

19u35 0

Een twintigtal leden van Chiro Zonnezee reden zaterdag in hun uniform per fiets richting het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Tijdens De Warmste Week van Studio Brussel overhandigden ze er een cheque van maar liefst 35.567,66 euro. Het geld was afkomstig van de verkoop van 23.000 zelfontworpen embleempjes ‘Chiro for Life’ van de jeugdbeweging. De opbrengst is ten voordele van het Kinderkankerfonds.

Wannes Keyngnaert en August Degryse tekenden het ontwerp van het vlammetje om te borduren op het uniform. “We stelden dat voor aan de rest van de leiding en deden een bestelling voor de firma Feeline uit Lendelede”, vertelt Wannes. “We verkochten die vlammetjes aan drie euro per stuk en begonnen met honderdvijftig stuks. We stonden daarmee eind november op Chiro for Life dat we voor het eerst organiseerden op de parking van vrije basisschool De Wijzer.”

“We hadden er vijftig over en boden die online te koop aan. Het kwam plots allemaal in een stroomversnelling want uit alle hoeken van Vlaanderen wilden er leden van verschillende afdeling zo’n embleempje. Uiteindelijk zijn we vorige week moeten stoppen op 23.000 stuks.”

Chiro Zonnezee vertrok zaterdagmorgen om zeven uur met de leiding en de keti’s en werd uitgewuifd door heel wat ouders. De afstand naar Wachtebeke bedroeg negentig kilometers. “De fietstocht is buiten een paar technische problemen goed verlopen”, aldus Wannes Keyngnaert. “Een lekke band werd snel opgelost.”

De ontvangst op het provinciaal domein Puyenbroeck was bijzonder hartelijk. In uniform tekenden er heel wat jongens en meisjes van verschillende afdelingen uit Vlaanderen present. De vlaggen wapperden. Life zong met het bivaklied van de Chirio op Studio Brussel. Het was een prachtig moment.

Van het totaal bedrag is 2.455,86 euro afkomstig van de opbrengst van Chiro for Life. De rest dus van de verkoop van de unieke vlammetjes. “Ondertussen kregen we nog veel aanvragen maar ‘op is op”, aldus Wannes. “Eventueel gaan we met die unieke vlammetjes later nog iets doen ten voordele van een ander goed doel.”

Tijdens Chiro for Life in november waren er naast heel wat lekkernijen, toffe activiteiten, kinderanimatie, een frisse pint, een gezellig kampvuurtje en wat sfeervolle achtergrondmuziek ook een sprookjeswandeling. “Indien we toen meer dan 750 euro zouden verzamelen, deden we als belofte een tegenprestatie en zo kwamen we uit aan die fietstocht richting Wachtebeke”, aldus Wannes.