Stichtster garage Claus overleden 06 maart 2018

In het woonzorgcentrum Huize Zonnelied in Ieper is zaterdag Rolande Collie (83) overleden. Ze was de weduwe van Gilbert Claus. Samen begonnen ze in 1959 met een garage in de Meenseweg in Zillebeke en verhuisden vijf jaar geleden naar het huidig adres van de garage Claus in de Menenstraat (N8) in Geluveld. Rolande was de moeder van twee kinderen, Cathérine en Gilles. Er zijn daarnaast twee kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. De uitvaartplechtigheid vindt komende zaterdag om 10.30 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Zonnebeke plaats. Gilbert Claus en Rolande Collie begonnen destijds met de merken NSU en Audi. In 1972 werd het Fiat en in 1984 kwam Lancia er ook nog bij. Gilles Claus en zijn echtgenote Hilde Lampaert namen de garage in 1997 over. Ondertussen werden ze ook dealer van Mazda en Alfa Romeo maar stopten met Lancia. Sedert oktober 2014 staat met de twee zussen Elis en Eva Claus de derde generatie er aan het roer. (DBEW)