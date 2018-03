Sportraad huldigt talentvolle jonge sporters 30 maart 2018

02u38 0

In GC De Leege Platse in Beselare huldigde de sportraad van Zonnebeke de sportlaureaten. Simon Versavel (16) werd verkozen tot Sportman van het Jaar. De atleet van FLAC Ieper werd indoor provinciaal kampioen in het verspringen en op de 60 meter. Op het Vlaams kampioenschap haalde hij zilver in het verspringen en op de 200 meter en op het BK won Simon goud in het hinkstapspringen. Outdoor pakte hij op het PK vijfmaal goud en werd hij Vlaams en Belgisch kampioen in het hinkstapspringen. Op het BK won Simon goud in de 4 x 800 meter. Bovendien heeft hij het provinciaal record hinkstapspringen op zijn naam staan. Stan Vanhoucke (15) is verkozen tot Sportbelofte van het Jaar. Hij is eveneens lid van FLAC en won titels in verschillende disciplines. Judoka Kelly Verbrugghe (18) is de Sportvrouw van het Jaar. Ze doet al elf jaar aan judo bij Neko Ieper. Vorig jaar was Kelly goed voor drie gouden, drie zilveren en acht bronzen medailles.





(DBEW)