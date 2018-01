Sportfunctionaris moet meedoen aan eigen examen 02u41 0

De gemeente Zonnebeke heeft een vacature voor een voltijdse job als sportfunctionaris. Men heeft met Stijn Demeersseman nochtans een sportfunctionaris in dienst. "Hij is voorlopig aangeworven", vertelt schepen van Sport Ingrid Vandepitte (CD&V). "Om te kunnen in dienst blijven, moet Stijn ook deelnemen aan dat examen. Hopelijk slaagt hij en kunnen we hem dus behouden. Dat zou de continuïteit van deze job alvast ten goede komen. Nadat Luc Forrez met pensioen ging, volgde Tom Nelissen hem op. Na twee jaar ging hij evenwel weg." Er is zowel een schriftelijke als mondelinge proef. Kandidaten beschikken over een bachelordiploma Lichamelijke Opvoeding. Solliciteren kan tot dinsdag 16 januari. Meer info bij de personeelsdienst op 051/48.00 65. (DBEW)