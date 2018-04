Sportfunctionaris mag blijven na examen 11 april 2018

De gemeente Zonnebeke had een vacature voor een voltijdse job als sportfunctionaris. Met Stijn Demeersseman heeft men nochtans een sportfunctionaris in dienst. Om in dienst te kunnen blijven, moest hij ook deelnemen aan het schriftelijk en nadien mondeling examen. "Stijn Demeersseman kwam er als beste uit", vertelt schepen van Sport Ingrid Vandepitte (CD&V). "Hij was voorlopig aangeworven. Dat we hem dus kunnen behouden, komt de continuïteit van deze job alvast ten goede."





Nadat sportfunctionaris Luc Forrez op pensioen ging, volgde Tom Nelissen hem op. Na twee jaar ging hij evenwel weg. (DBEW)