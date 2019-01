Sneeuwtapijt maakt Tyne Cot Cemetery nog indrukwekkender VHS

De Tyne Cot-begraafplaats in Zonnebeke oogde dinsdagvoormiddag nog indrukwekkender dan anders. De sneeuwlaag gaf een extra dimensie aan de plaats waar duizenden soldaten begraven liggen die hun leven gaven tijdens de Groote Oorlog. Bezoekers waren er bijna niet, want het bezoekerscentrum is in december en januari gesloten. Dat maakte de sfeer nog een pak plechtiger.