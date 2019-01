Sneeuwtapijt maakt bekendste oorlogsbegraafplaats nog indrukwekkender Geen kat te zien op Tyne Cot Cemetery VHS

22 januari 2019

18u47 0

De Tyne Cot-begraafplaats in Zonnebeke oogde dinsdagvoormiddag nog indrukwekkender dan ze altijd al is. Het sneeuwlaagje leek wel een extra dimensie te geven aan de herdenkingsplaats voor duizenden soldaten die in onze regio hun leven gaven tijdens de Groote Oorlog. Pas tegen de middag daagden enkelingen op om schuifelend het egaal sneeuwtapijt te doorbreken. Maar eigenlijk was er de hele dag zo goed als geen kat op de bekendste oorlogsbegraafplaats in de Westhoek. De weersomstandigheden zaten daar allicht voor iets tussen maar beslist ook het feit dat het bezoekerscentrum in december en januari gesloten is. Ons bezoekje leverde wel enkele fraaie kiekjes op.