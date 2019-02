Sigurd Verstraete nieuwe algemeen directeur van Zonnebeke Erik De Block

01 februari 2019

18u14 0 Zonnebeke Sigurd Verstraete (49) uit Nieuwkerke heeft vandaag - vroeger dan gepland - zijn intrek genomen in het gemeentehuis van Zonnebeke. Tijdens de gemeenteraad op maandag 11 februari legt hij de eed af als de nieuwe algemeen directeur. In afwachting daarvan stelde het schepencollege hem nu al aan als waarnemend algemeen directeur.

Sigurd Verstraete was sinds mei 2000 secretaris van de gemeente Heuvelland. Op de gemeenteraad in mei 2018 werd OCMW-secretaris Jef Huyghe verkozen tot nieuwe algemeen directeur. Sigurd Verstraete werd adjunct-algemeen directeur. “We streefden naar een zo snel mogelijke opstart van de nieuwe algemeen directeur”, zegt burgemeester Dirk Sioen (#Team8980). “Samen met het gemeentebestuur van Heuvelland hebben we dan ook gezocht naar een overeenkomst.”

Nadat gemeentesecretaris Francis Claeys in januari 2018 zijn ontslag indiende, moest Zonnebeke op zoek naar een opvolger. De gemeenteraad van Zonnebeke stelde in juli 2018 Philippe Awouters (46) aan. Hij is de gewezen OCMW-secretaris van Kortrijk.