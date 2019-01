Sereen afscheid van fietsster Eliane (71) die aanrijding niet overleefde, dader pleegde vluchtmisdrijf “Je was een sterke vrouw, we zullen je allemaal enorm missen” Alexander Haezebrouck

12 januari 2019

16u54 0 Zonnebeke In de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Zonnebeke is zaterdagvoormiddag afscheid genomen van Eliane Cardinael (71). De vrouw kwam op vijf januari om het leven nadat ze met haar fiets werd aangereden, de bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Haar broer, die priester is in Komen, richtte het woord aan zijn overleden zus. “Bedankt voor al de liefde die je ons gegeven hebt, we zullen je missen.”

Het was een erg serene uitvaartplechtigheid zaterdagvoormiddag in de kerk van Zonnebeke. De broer van slachtoffer Eliane Cardinael (71) uit Zonnebeke, André Cardinael, gaf een pakkende getuigenis. Hij is priester in Komen en deed een stuk van de misviering in het Frans. “Lieve zus, op het waarom zullen we helaas nooit een antwoord krijgen. Je had nog zo graag geleefd. Je stelde geen hoge eisen aan het leven, klaagde nooit en was er altijd om te helpen. Je was een sterke zorgzame vrouw, bedankt voor al je liefde. Je zal voor altijd in ons hart blijven.” Er waren ook dankwoorden voor de buurmeisjes Justine Van Den Heede en Debby Vanfleteren die haar vonden en de eerste zorg toedienden.

Vlakbij huis

Eliane Cardinael werd zaterdag vijf januari met haar fiets gegrepen in de Frezenbergstraat in Zonnebeke, op amper honderd meter van haar woning. De bestuurder pleegde meteen na het ongeval vluchtmisdrijf. Eliane werd gevonden door twee buurmeisjes. Zij reanimeerden het slachtoffer nog, maar alle hulp kwam te laat. De 29-jarige aanrijder kon een uur na het ongeval al gevat worden. De man is intussen weer vrij onder voorwaarden. Eliane werd na de uitvaartplechtigheid begraven in het familiegraf in Zonnebeke.